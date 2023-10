Free lance un nouveau concours, 4 places pour un évènement sportif à gagner

Vous pouvez avoir une chance d’assister à la grande finale du Rolex Paris Masters grâce à Free et Eurosport.

Avis aux amateurs de tennis, vous pourrez peut être assister à une bataille au sommet à Paris pour savoir qui remportera le Rolex Paris Masters. La compétition qui doit regrouper les plus grands joueurs se déroulera dans la capitale du 28 octobre prochain au 5 novembre à l’Accor Arena et promet du spectacle.

Free en partenariat avec la chaîne Eurosport incluse dans TV By Canal (Canal 34 et 35), propose ainsi à ses followers sur X de tenter de gagner une place pour la grande finale de cette compétition. Il suffit pour y participer de retweeter le post ci-dessous et de suivre le compte officiel de Free (@Free) ainsi que celui d’Eurosport (@Eurosport_FR). 4 places sont à gagner par lot de deux (un gagnant et un invité) et le tirage au sort est prévu le 27 octobre prochain.

📢 Jeu concours

4 places à gagner pour assister à la grande finale du @RolexPMasters ! 🎾🎾

Pour participer, rien de plus simple : RT ce tweet + follow @free et @Eurosport_FR

Offert par Eurosport, chaînes 34 et 35 pour les abonnés Freebox avec TVbyCanal

Résultats le 27/10 🤞 pic.twitter.com/TNqaBrz2ad — Free (@free) October 23, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox