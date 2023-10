Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge beaucoup sur les Freebox, entre mises à jour et lancements

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

La nouvelle chaîne Canal+ Box Office est désormais disponible directement sur les Freebox (canal 40). Plus d’infos…

Freebox TV : Arrivée également de NHK World Premium (canal 782) au prix de 25€/mois. Plus d’infos…

La nouvelle chaîne de gauche Le Média a pris l’antenne ce 20 octobre sur le canal 350 des Freebox. Plus d’infos…

Déploiement d’une nouvelle mise à jour 1.5.0 du Player Devialet de la Freebox Delta. Plus d’infos…

Free annonce distribuer et offrir pendant 3 mois le service de presse Cafeyn à tous ses abonnés Freebox Pop, Révolution et mini 4K. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour 3.5.1 de la Freebox mini 4K et ne l’abandonne pas. Le système a notamment été optimisé pour mieux gérer la libération mémoire en cas de pénurie. Plus d’infos…

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois sur les Freebox, avec l’ajout de 5 nouveaux films (21 Jump Street, 22 Jump Street, Crazy Kung-Fu, Crise de Mères et le Monde secret des Emojis. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : 3 nouveaux jeux PC à récupérer, dont un titre tiré d’une licence culte, Doom 3, The Textorcist: The Story of Ray Bibbia et Golden Light. Plus d’infos…