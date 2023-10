Une nouvelle chaîne TV débarque sur les Freebox au prix d’un abonnement à une box internet

En plus de la chaîne nippone NHK World disponible gratuitement sur ses Freebox, Free distribue désormais NHK World Premium. Le prix de son abonnement est exorbitant : 25€/mois.

La chaîne japonaise de référence NHK World Premium est désormais disponible sur le canal 782 des Freebox en remplacement des chaînes JSTV 1 et JSTV 2, retirées comme prévu le 17 octobre des offres de Free.

Si Free propose déjà la chaîne NHK World dans son bouquet basic, l’opérateur distribue désormais par ailleurs sa version premium. Côté tarif, il faudra débourser la bagatelle de 25€/mois, soit environ le prix d’une box de RED by SFR ou Sosh. A titre de comparaison, le bouquet JSTV était quant à lui affiché à 49€/mois.

NHK World Premium propose une variété de contenus en anglais destinés aux téléspectateurs internationaux. Les programmes diffusés couvrent divers sujets, notamment les actualités, les documentaires, la culture, la cuisine, la musique, les sports et bien plus encore. La chaîne est reconnue pour ses émissions de qualité supérieure et sa couverture en direct des événements importants dans le monde entier.

