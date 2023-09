Deux chaînes à 49€/mois vont disparaître des Freebox et des box d’Orange, SFR et Bouygues

Clap de fin sur le marché français pour les chaînes japonaises JSTV 1 et JSTV 2.

C’est sans doute le pack de chaînes le plus cher de l’histoire proposé sur les box des FAI, le bouquet JSTV comprenant les deux chaînes nippones JSTV 1 et JSTV 2 émettant en Europe, ne sera plus disponible à compter du 17 octobre prochain sur les Freebox, SFR Box, Bbox et Livebox. Selon PDS TV News, les deux flux seront arrêtés en France à compter de cette date. Ils proposent des directs, de l’info, des magazines et des films. Affiché au prix exorbitant de 49€/mois, ce bouquet sera remplacé chez SFR par NHK World Premium.

Mais pour les abonnés Freebox qui s’intéressent à l’actualité du Japon, il restera toujours la chaîne NHK Word qui reste incluse dans le boquet Freebox TV sur le canal 361.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox