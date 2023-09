Free proposera NHK World Premium dès le mois prochain sur la Freebox

La chaîne de japonaise de référence NHK World Premium va être disponible sur les Freebox à compter du 17 octobre, en remplacement de JSTV 1 et JSTV 2.

Nous vous annoncions hier que les deux chaînes japonaises JSTV 1 et JSTV 2, qui émettent en Europe, ne seront plus disponibles à compter du 17 octobre prochain sur la Freebox mais également sur les box des autres opérateur. Ce bouquet était jusque là disponible au tarif de 49€/mois.

Si Free propose déjà la chaîne NHK World dans son bouquet basic, l’opérateur proposera une nouvelle chaîne nipponne à compter du 17 octobre, à savoir NHK World Premium. Elle sera proposée au tarif de 25€/mois.

NHK World Premium est donc une chaîne de télévision japonaise, qui propose une variété de programmes en anglais destinés aux téléspectateurs internationaux. Les programmes diffusés couvrent divers sujets, notamment les actualités, les documentaires, la culture, la cuisine, la musique, les sports et bien plus encore. La chaîne est reconnue pour ses émissions de qualité supérieure et sa couverture en direct des événements importants dans le monde entier. Si vous êtes intéressé par la culture japonaise ou si vous souhaitez rester informé des dernières actualités mondiales, NHK World Premium est une excellente chaîne à regarder.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox