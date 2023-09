Free et une chaîne Warner offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

L’opérateur fait équipe avec la chaîne Cartoonito pour vous offrir trois épisodes d’une série pour enfants.

Pour les petits, Free propose de découvrir la série Batwheels grâce à trois épisodes accessibles gratuitement sur l’Aktu Free de votre Freebox.

Batwheels met en scène les véhicules les plus emblématiques et les plus vaillants de l’univers DC (Batman, Superman…).Tout juste créés par le Bat-Computeur, Bam la Batmobile, Bibi la moto de Batgirl, Red, la voiture de Robin, Jett le Batwing et Buff le Bat Truck forment les Batwheels ! Ensemble ils combattent le crime dans les rues de Gotham City, grâce à leurs super-pouvoirs.

Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la rubrique Aktu Free, accessible directement depuis l’interface de votre Freebox Révolution, player Devialet ou Freebox mini 4K. Pour les abonnés Freebox Pop, il faut vous rendre sur la page d’accueil Android, dans la rubrique dédiée aux applications Free. La chaîne Cartoonito est disponible en option dans le pack WB Family, proposé à 5.99€/mois.

