Apple lance iOS 17 sur iPhone, quelles nouveautés et quels modèles compatibles ?

Apple a lancé hier soir la nouvelle version de son système d’exploitation dédié à ses smartphones. Si une grande refonte d’iOS n’est pas au programme, des nouveautés intéressantes sont au rendez-vous.

Comme à chaque lancement de nouvel iPhone, la firme de Cupertino en a profité pour déployer une nouvelle version de son OS. Vous pouvez donc dès à présent réaliser la mise à jour si cela n’a pas encore été fait en vous rendant dans les réglages de votre iPhone, onglet “Général”. Cliquez ensuite sur mise à jour logicielle pour télécharger et installer cette nouvelle version. Il faut pour cela avoir un iPhone relativement récent, voici la liste des appareils compatibles :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone Xr

iPhone SE (2e génération et ultérieur)

Quelles nouveautés ?

Certaines fonctionnalités annoncées par le géant américain pour iOS 17 ne sont pas encore déployées et arriveront plus tard dans l’année. Cependant, plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées et vous pouvez les tester aujourd’hui. C’est le cas de NameDrop, qui permet de partager ses coordonnées en quelques secondes depuis son iPhone vers celui d’un autre. Vous pouvez par ailleurs choisir les données que vous voulez partager : mail, numéro téléphone… Il est cependant nécessaire que l’autre personne ait installé iOS 17 lui aussi.

Le navigateur de votre iPhone a aussi été mis à jour : Safari permet notamment de créer des profils, qui sont définis par l’historique de navigation, les favoris ou les extensions ajoutées au navigateur par exemple. Cela peut être utile si vous utilisez Safari dans le cadre pro et dans le cadre personnel, pour séparer les deux activités. Le nouveau mode Standby permet également, en positionnant votre iPhone en mode paysage, de modifier l’affichage poru ressembler à un réveil connecté. Ce dernier affiche l’heure, mais aussi la météo, la date, l’agenda et peut même s’afficher toute la nuit.

