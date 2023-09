Abonnés Freebox : l’Apple TV passe à tvOS 17, voici les nombreuses nouveautés

Mettez à jour vos Apple TV HD ou 4K peu importe la génération, tvOS 17 est désormais disponible avec son lot de nouveautés.

Disponible en guise de boîtier TV principal pour les abonnés Freebox Pop et Delta ou en multi-TV, l’Apple TV se met à jour afin d’adopter une nouvelle version tvOS17 de son système d’exploitation.

FaceTime et la visioconférence s’invitent sur plus grand écran grâce à une nouvelle app sur l’Apple TV, de quoi passer des appels directement depuis le téléviseur, ou commencer des appels sur leur iPhone ou iPad, puis les transférer le boîtier de la marque à la pomme. A noter également l’ajout de Split View pour organiser une séance SharePlay et regarder le même film ou la même série à plusieurs tout en affichant l’appel FaceTime à l’écran. “D’ici la fin de l’année, les apps de visioconférence comme Cisco Webex et Zoom seront également ajoutées à tvOS pour une utilisation sur l’Apple TV 4K”, a fait savoir Apple.

Nouveau centre de contrôle, retrouver sa télécommande, Dolby Vision 8.1

tvOS17 apporte aussi un nouveau Centre de contrôle avec une minuterie de veille, l’état du système, y compris l’heure et le profil en cours d’utilisation, ainsi que des informations utiles sur l’activité de l’utilisateur. Il est désormais possible de localiser votre la Siri Remote comme si c’était un AirTag. Cette fonctionnalité fonctionne à condition de disposer d’un iPhone et d’une télécommande de 2ᵉ génération minimum

Parmi les autres nouveautés, on notera la fonctionnalité “Améliorer les dialogues” laquelle sépare les dialogues des bruits de fond et les diffuse sur le canal central afin de mieux entendre les voix au milieu des effets, de l’action et de la musique dans les films et les séries sur une Apple TV 4K associée à un HomePod (2ᵉ génération).

Par ailleurs, le Dolby Vision 8.1 est désormais pris en charge et offre aux utilisateurs de l’Apple TV 4K une expérience vidéo supérieure avec des métadonnées dynamiques dans une large gamme de films et de séries. De son côté, l’écran d’accueil s’élargit avec 6 icônes par rangée au lieu de 5 précédemment. Dans cette nouvelle version, la prise en charge des VPN tiers est à première vue possible à en croire les anoonaces de juin d’ Apple. Les développeurs peuvent créer des apps de VPN pour l’Apple TV. “Cette fonctionnalité sera particulièrement utile aux clients Éducation et Entreprise qui souhaitent accéder à du contenu sur leur réseau privé”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox