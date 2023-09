Oqee : impossible d’accéder à la TV pour de nombreux abonnés Freebox, l’opérateur est sur le coup

Un incident technique impacte ce matin l’interface TV Oqee de Free.

Regarder les informations ou les dessins animés sur Oqee ce mardi 19 septembre n’est pas possible, la faute à un problème technique. Ce matin, de nombreux abonnés Freebox n’ont ainsi plus accès à l’interface TV de l’opérateur sur de nombreux supports, y compris le Player Pop, les mobiles et sur le web. Le chargement de la page d’accueil d’Oqee “tourne en continu” selon nos constatations. Accéder aux différentes rubriques de l’interface est par conséquent impossible selon les cas, comme les replays.

Interpellé sur les réseaux sociaux, le compte d’Oqee confirme rencontrer un incident, “notre équipe est sur le sujet. On s’excuse pour le désagrément.”.

👋️ Nous rencontrons un incident, notre équipe est sur le sujet. On s'excuse pour le désagrément ! — OQEE by Free (@OQEEbyFree) September 19, 2023

