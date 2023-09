Freebox TV : retrait précoce de la déclinaison d’une chaîne française

TV Pitchoun +1 disparaîtra le 17 octobre des Freebox.

Disponible depuis décembre 2022 sur le canal 160 de Freebox TV et d’Oqee, la chaîne TV Pitchoun +1 sera retirée des box de Free et du pack associé le 17 octobre prochain selon les informations de PDS TV News.

Il s’agit de la déclinaison de TV Pitchoun, décalée de 1 heure. Le bouquet Pitchoun restera en revanche au même prix, soit 1,99€/mois. Ce pack continuera d’inclure la chaîne TV Pitchoun sur le canal 159 et Pitchoun Kids Music sur le canal 161.

La première familiale propose notamment des dessins animés et des émissions émissions en plateau avec des chroniqueurs (DIY, Défis, histoire, jeux de société, jeux vidéos, parentalité alors que la seconde diffuse des chansons et des clips en différentes langues, pour les plus jeunes, mais aussi des morceaux plus variées mais toujours avec une animation adaptée aux enfants.

