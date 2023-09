Free Pro annonce un nouveau partenariat avec Canal+ et lance des offres TV adaptées

Etre abonné Free Pro et diffuser du football, des courses hippiques ou encore de l’information et des chaînes culturelles, que ce soit dans son propre bar, commerce etc, c’est désormais plus facile grâce à un nouveau partenariat avec Canal+ Business.

Une évolution de plus à destination de certains clients de Free Pro. La filiale B2B d’Iliad annonce ce 19 septembre s’associer à Canal+ pour “proposer des offres TV adaptées à ses clients professionnels Free Pro propose désormais à ses clients plusieurs propose désormais à ses clients “plusieurs offres TV de Canal+ Business, adaptées aux professionnels de nombreux secteurs d’activité : bars, restaurants, commerces, etc.”

Plus concrètement, il est désormais possible de s’abonner à Canal+ Business via Free Pro. Au total, 3 types d’offres sont ainsi proposés pour répondre à certains besoins spécifiques des TPE et des PME :

“Des packs sports destinés notamment aux bars et restaurants, comprenant selon les packs : Canal+, Canal+ Foot Eurosport 1 et Eurosport 2, ou encore les chaînes beIN Sports “, annonce Free Pro.

Le seconde d’offre s’intitule « Passion PMU » , il s’agit d’un pack pour les points agréés PMU, permettant de diffuser Equidia, chaîne dédiée aux courses hippiques.

Il est également possible de souscrire au pack « Vibration », lequel comprend des chaînes culture, jeunesse, infos & sport, notamment pour les magasins, commerces.

“Grâce au backup 4G automatique présent dans la Freebox Pro, les clients auront accès aux programmes TV, même en cas de coupure fibre. Canal+ Business permet également à ses abonnés de bénéficier de nombreux avantages : un service client pro dédié accessible gratuitement, un second décodeur CANAL+ offert pour diffuser un programme différent sur un second écran (soumis à conditions)”, apprend-on.

Pour souscrire à l’une de ces offres TV, les clients Free pro sont invités à appeler le 1043 (numéro gratuit). Ils recevront ensuite un décodeur Canal+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox