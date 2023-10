La nouvelle chaîne française alternative et engagée “Le Média” débarque dans la zapliste des Freebox

A deux jours de son grand lancement, la première chaîne indépendante de gauche “Le Média” arrive sur le canal 350 des Freebox. Pour l’heure, une bande-annonce plutôt explicite est diffusée en boucle.

Jusqu’alors diffusée sur Internet, “Le Média” vivra ses premières heures en linéaire sur les Freebox le 20 octobre prochain. Cette nouvelle chaîne d’info qui s’ajoute aux nombreuses autres sur Freebox TV, ne cache pas son orientation politique puisqu’elle s’annonce comme la première chaîne TV de gauche. Elle est plus précisément de gauche radicale puisqu’elle a été créée par des proches de la France Insoumise.

Incluse dans la bouquet basic des Freebox, Le Media est disponible sur le canal 350 et affiche pour le moment une bande-annonce en boucle. De quoi annoncer la couleur, la chaîne sera “au plus près des luttes” assure-t-elle. Son mode de financement est particulier, puisqu’il repose sur ses 4000 sociétaires et sur une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank afin de se développer progressivement. A partir de 200 000 euros par exemple, des flashs infos seront diffusés toutes les heures ainsi qu’une émission quotidienne. Pour l’heure la cagnotte s’élève à 188 000 euros. Un premier pallier a été franchi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox