Freebox TV : disparition d’une chaîne et relégation d’OCS

C’est fini pour Pitchoun+1 sur les Freebox. Les trois chaînes OCS changent de numération.

Avis aux abonnés Freebox, un nouveau plan de service a été déployé le 17 octobre par Free. Au rang des principales nouveautés, Le Média, NHK World Premium et Canal+ Box Office sont à présents disponibles respectivement sur les canaux 350, 782 et 40.

Attendue depuis son grand lancement le 1er septembre, la nouvelle chaîne de la filiale de Vivendi était jusqu’à présent uniquement disponible dans l’univers canal des Freebox et via myCanal. Son arrivée en direct dans la zapliste de Freebox TV engendre aujourd’hui quelques changements. La numérotation de OCS Max, Pulp et Géants évolue, les trois chaînes ne sont dorénavant plus accessibles sur les canaux 37 à 39. Les flux sont relégués après les chaînes Ciné+, sur les canaux 115, 116, et 117.

Disponible depuis décembre 2022 sur le canal 160 de Freebox TV et d’Oqee, la chaîne TV Pitchoun +1 a quant à elle retirée comme prévu des box de Free et du pack associé le 17 octobre. Il s’agit de la déclinaison de TV Pitchoun, décalée de 1 heure. Le bouquet Pitchoun reste en revanche au même prix, soit 1,99€/mois. Ce pack continue d’inclure la chaîne TV Pitchoun sur le canal 159 et Pitchoun Kids Music sur le canal 161.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox