Clin d’oeil : Orange déconne avec sa TV sans décodeur

L’option TV sans décodeur va rapporter plus à l’opérateur historique. Activer l’application Orange TV après avoir configuré son offre Livebox est aujourd’hui facturé 10€.

Sous le feu des projecteurs pour les mauvaises raisons, Orange va-t-il remporter la palme des augmentations de prix à tout va en 2023 ? Beaucoup d’éléments vont dans ce sens comme la hausse du prix de ses abonnements sous couvert de l’inflation en début d’année, puis la réduction à 6 mois au lieu de 12 mois de la période de promotion pour ses nouveaux abonnés fixe et mobile, sans oublier la hausse à venir d’environ 16% de ses prix de gros sur une partie de son réseau fibre. Abonnés et opérateurs passent et passeront donc à la caisse. Et ce n’est pas tout, l’opérateur historique se permet met même depuis quelques temps de facturer 10€ l’activation de son appli TV Orange lorsqu’un abonné opte pour l’option TV sans décodeur.

C'est nouveau chez Orange les frais d'activation TV pour la seule utilisation de l'app ? Cela correspond à quelle action concrète de l'opérateur ? pic.twitter.com/zrYs2RPDc8 — Julien Jay (@Julien_Jay) October 15, 2023

En choisissant le service TV habituel soit le décodeur TV+ L’application Orange TV, il faudra compter cette fois 40 euros de frais d’activation. Heureusement, certains abonnés réussissent à se faire rembourser sur demande.

