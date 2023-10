Orange annonce la mise en service d’un méga câble sous-marin traversant l’Atlantique

La connectivité internationale est de plus en plus importante, Orange annonce la mise en service du câble “AMITIE”, qui a nécessité 4 ans de travaux.

Quatre années de travaux pour créer la route sous-marine la plus dense au monde, s’appuyant sur deux méga câbles sous-marins de nouvelle génération. Après l’installation de “Durand”, c’est autour d’AMITIE d’être mis en service.

Le câble AMITIE d’une longueur totale de 6 800 km, avec ses 16 paires de fibre d’une capacité maximale de 400 Tbit/s assurera une connexion entre Lynn proche de Boston (Etats-Unis), Le Porge, près de Bordeaux et Bude en Angleterre. Le projet a également intégré des exigences élevées en termes de protection de l’environnement. Le choix du site d’atterrissage ainsi que des différentes infrastructures ont été fait en évitant les zones les plus sensibles et en appliquant les technologies les moins invasives. Les infrastructures souterraines ont ainsi été pensées pour ne pas déranger la faune ou la flore et, dans les eaux territoriales et au-delà, le câble est enfoui dans le sous-sol marin pour éviter tout conflit avec les pêcheurs.

Une autoroute pour les données devenues nécessaires, alors que l’axe Amérique du Nord / Europe est l’un des plus denses de la planète en termes de connectivité. En effet, selon Telegeography, « avec 571 Tbps de bande passante internationale utilisée, le transatlantique reste de loin la plus grande route intercontinentale. Elle est deux fois plus sollicitée que la route transpacifique, la deuxième en importance dans le monde ». En France, en tant que responsable de la partie française du câble, Orange est en charge de l’exploitation et de la maintenance de la station d’atterrissement du système et fournit également à tous les partenaires du câble AMITIE, les infrastructures terrestres nécessaires à son bon fonctionnement, depuis la limite des eaux territoriales françaises jusqu’au nouveau datacenter d’Equinix basé à Bordeaux.

