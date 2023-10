L’info en vidéo : le démarchage téléphonique, un fléau difficile à contrer

La dernière étude de l’association des consommateurs UFC-Que Choisir l’a prouvé : malgré des gardes-fous mis en place, le démarchage continue de pourrir la vie de beaucoup de Français.

Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette vidéo, nous expliquons que d’après une étude, de nombreux français estiment que rien n’a changé concernant la récurrence du démarchage téléphonique, voire pire, que la situation s’est aggravée. Nous en profitons par ailleurs pour évoquer une solution officielle pour bloquer les appels, accessible à tous les abonnés, peu importe leur opérateur.

