Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne gratuite dédiée à une émission culte débarque sur Pluto TV

Les amateurs de voiture et de défis impressionnants vont être ravis : Top Gear s’installe sur Pluto TV.

Le leader mondial de la télévision en streaming gratuite (FAST) continue d’enrichir son catalogue avec une nouvelle chaîne dédiée à une émission très appréciée des fans d’automobile. Sur “Top Gear”, ce sont en effet les épisodes de l’émission culte de la BBC qui sont diffusés toute la journée. Vous pourrez alors suivre les tests, les expériences et les découvertes de nouveaux modèles réalisés par une équipe de passionnés. En France, la chaîne propose les saisons 9 à 27.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment.

Disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K, Pluto TV a récemment signé un partenariat avec Bouygues Telecom pour une distribution directe sur les Bbox Miami, 4K et 4K HDR. Les abonnés peuvent accéder à près de 130 chaînes éditorialisées.

