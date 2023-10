La nouvelle chaîne Canal+ Box Office est désormais disponible directement sur les Freebox

La chaîne dédiée aux grands succès récents du cinéma américain vient d’être intégrée à la zapliste de la Freebox.

Il n’est désormais plus nécessaire de se rendre sur l’espace Canal+ ou sur myCanal pour profiter de la dernière arrivée des chaînes de la filiale de Vivendi. Canal+ Box Office est dorénavant disponible sur le canal 40 de la Freebox.

Vous pouvez donc profiter, à condition d’être abonné à l’un des bouquets l’incluant, des grands films des studios américains qui font l’événement. La chaîne entend proposer une offre de blockbusters en exclusivité à découvrir dès 6 mois après leur sortie en salles. Du grand spectacle au rendez-vous.

Les nouveaux abonnés Freebox Delta et Pop peuvent par ailleurs bénéficier d’un accès gratuit à cette chaîne et à toutes les autres de Canal+ pendant six mois, moyennant un engagement de 12 mois. Une fois la période promotionnelle passée, il faudra cependant verser 27.99€/mois.

