Free annonce l’arrêt définitif de son propre assistant vocal OK Freebox

Après avoir retiré le Player Devialet de son offre Delta, Free va mettre fin à son assistant vocal maison OK Freebox dès le 7 novembre prochain.

C’est la fin de l’aventure pour OK Freebox après 5 ans d’existence. Le service de reconnaissance et d’assistance vocale embarqué dans le Player Devialet de la Freebox Delta ne sera plus utilisable et disparaîtra à compter du 7 novembre prochain, fait savoir le FAI dans in bandeau d’information affiché sur l’interface de sa box haut de gamme à la suite d’une nouvelle mise à jour déployée hier. “Nous vous invitons à utiliser l’assistant vocal ‘Alexa’ pour continuer de piloter votre Freebox à la voix”, précise Free.

Grâce aux 4 micros du Player Devialet, Ok Freebox permettait un contrôle avancé de la Freebox Delta et des services affiliés. Si Free a travaillé d’arrache-pied pendant des années pour mettre au point son propre assistant vocal, il a dû se rendre à l’évidence, il n’avait pas le savoir-faire d’Amazon ou Google. Ainsi le Player Devialet a intégré Alexa dès son lancement, fruit d’un partenariat avec Amazon.

Il faut l’avouer, Alexa peut tout faire et à un meilleur sens de l’écoute, elle peut lancer de la musique, régler le volume, allumer la lumière, créer une liste de course, vous aider à cuisiner etc, et même piloter Freebox TV depuis 2020. Développé par Free, Ok Freebox se chargeait lui dès 2018 de piloter vocalement les services TV et Multimédias tout en étant le gestionnaire du Pack de sécurité et des objets connectés.

Ok Freebox était installé directement dans le player tandis qu’Alexa est un assistant qui se situe lui dans le Cloud. Cette différence permet donc à l’assistant d’Amazon d’ajouter des “skills”, des capacités, régulièrement, d’effectuer des mises à jour et de proposer toujours plus de fonctionnalités. Vous l’avez compris, l’assistant d’Amazon a d’entrée de jeu volé la vedette à OK Freebox qui est resté dans son nombre durant toute son existence.

