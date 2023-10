Free : nouvelle mise à jour de son application TV Oqee sur les appareils d’Apple

Une nouvelle version d’Oqee est déployée sur l’App Store pour les abonnés Freebox disposant d’un iPhone, iPad ou Apple TV.

Après avoir permis de diffuser les films et séries OQEE Ciné sur Chromecast, l’application TV de Free se met aujourd’hui à jour dans une nouvelle version 1.36 sur les appareils d’Apple. Au rang des améliorations, les développeurs annoncent l’optimisation de l’affichage du nom des chaînes sans programme pour une meilleure compréhension de la part des utilisateurs.

Free a également déployé une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Android le 16 octobre dernier sans préciser les corrections apportées. Avec l’application TV de Free, il est possible de visionner plus de 580 chaînes TV en direct dont 220 incluses et de nombreux replays, ainsi que bénéficier de fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, enregistrement…). Le nouveau service AVOD de Free, OQEE Ciné, est également intégré avec plus de 500 films et séries et des dizaines de nouveaux titres rejoignant le catalogue chaque mois.

