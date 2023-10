Abonnés Freebox et Prime : 3 nouveaux jeux PC à récupérer, dont un titre tiré d’une licence culte

Vous allez pouvoir découvrir un monument du shooter à la première personne, mais aussi d’autres titres plus confidentiels, mais assez intéressants avec la sélection de cette semaine sur Prime Gaming. Âmes sensibles s’asbtenir.



Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Pour démarrer le mois d’octobre, trois titres vous sont proposés. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours, à une exception près. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop.

L’évènement de cette semaine pour Prime Gaming, c’est la disponibilité de Doom 3. Vous disposez de 29 jours pour récupérer ce titre tiré d’une licence ayant marqué le genre du FPS (First-Person Shooter). Dans ce jeu, une invasion démoniaque a submergé le centre de recherche martien de l’Union Aerospace Corporation. Faisant partie des rares survivants, vous devrez faire un aller-retour en enfer et affronter une horde de démons dans cette réinvention du DOOM original. Violence, action et rythme, un très bon défouloir assez rétro (le jeu est sorti en 2004) mais incontournable.



Avec The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, préparez-vous pour un mélange électrisant entre bullet hell et jeu de dactylographie ! Esquivez les balles tout en tapant des exorcismes : activez les deux hémisphères de votre cerveau et plongez dans l’aventure de Ray Bibbia, un exorciste privé qui doit faire face à une épidémie démoniaque tout en affrontant son sombre passé de pécheur ! Une ville en ruine, des rues pleines de voyous, de crimes et de censure et un seul homme pour y mettre fin. Un gameplay révolutionnaire, des exorcistes, des démons, des chanteurs de metal, des proxénètes, le pape, des drames, de mauvaises blagues et des tonnes de combats de boss pleins d’action pour le premier jeu type ’em up jamais réalisé.



Pour récupérer ces deux titres, il faudra posséder un compte GoG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GoG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Pour une ambiance toujours assez glauque, vous pouvez vous tourner vers Golden Light qui est un jeu d’horreur procédural de comédie noire avec des éléments roguelike et une atmosphère étrange. Descendez dans les profondeurs de l’Intestin pour sauver votre proche. Mangez des armes, ayez peur et remettez en question votre propre esprit dans ce Roguelike Survival-Horror FPS Prop Hunt sur la viande. Un mix de genres qui devrait intriguer les gamers les plus curieux.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu, puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

