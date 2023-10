L’info en vidéo : le clash entre Xavier Niel et le patron d’Orange France

Quand Orange estime que fibrer tous les Français est impossible, Xavier Niel n’est jamais très loin pour remettre les pendules à l’heure.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur un clash qui a agité cette semaine les réseaux sociaux opposant le nouveau patron d’Orange France, Jean-François Fallacher, et le fondateur de Free, Xavier Niel. Orange a annoncé que la fibre chez 100% des français en 2025 comme le veut Emmanuel Macron depuis 6 ans, est impossible. Ce n’est pas l’avis de Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox