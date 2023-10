Canal+ dégaine une nouvelle offre “flash” très complète et pas chère sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom

10 chaînes Canal+ et Apple TV+ à 15,99€/mois au lieu de 32,99€/mois pendant 2 ans, Canal+ lance une nouvelle “vente flash” disponible sur les box des opérateurs. Il est même possible de faire baisser le prix de deux euros supplémentaires.

“Retrouvez du cinéma ultra-récent et des films cultes, des séries Création Originale et internationales exclusives, des docs, des contenus jeunesse et les contenus Apple TV+ ! Vivez aussi de grands rendez-vous sport : UEFA Champions League, Ligue 1 Uber Eats, Premier League, TOP 14, Formule 1, Moto GP”, Canal+ lance ce vendredi 20 octobre une nouvelle “vente flash” dans sa boutique en ligne

Disponible jusqu’à lundi prochain, cette offre propose les 10 chaînes de la filiale de Vivendi à savoir Canal+, Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Cinéma(s), Grand Ecran, Docs, Kids, et Canal+ Séries mais aussi Canal+ Box Office disponible depuis début septembre en direct sur les Livebox, Bbox, SFR Box et depuis hier sur le canal 40 des Freebox. Les contenus de Apple TV+ sont inclus alors que l’Option TV+ et ses nombreux chaînes es offert pendant 2 mois. L’abonnement est affiché à 15,99€/mois pendant 2 ans avec un engagement de 24 mois; puis 32,99€/mois. Canal+ donne la possibilité d’essayer l’offre pendant 30 jours et même de faire baisser le prix de deux 2 euros par mois en désactivant AppleTV+ et Canal+ à la Demande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox