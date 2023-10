100% fibre : Xavier Niel et le patron d’Orange se chamaillent

Le nouveau dirigeant d’Orange France, Jean-François Fallacher, a suscité beaucoup de réactions la semaine dernière en qualifiant l’ambition de proposer la fibre à tous les Français d’impossible. Sur X, le fondateur de Free en est allé de son commentaire.

Le déploiement de la fibre optique fait l’objet de nombreux débats et la dernière déclaration du patron d’Orange France a ajouté de l’huile sur le feu. Si l’Avicca et l’Arcep y sont allées de leurs critiques, elles ne sont pas les seules puisque Xavier Niel s’est permis une pique bien sentie sur X (ex-Twitter).

À la qualification d’impossible apposée à l’objectif de la fibre pour tous, le patron de Free s’est ainsi permis un simple commentaire lourd de sous-entendus : “parle pour toi”. Une remarque assez peu surprenante, sur un réseau social où il est coutumier pour Xavier Niel de critiquer la concurrence. Mais Jean-François Fallacher pour sa part n’a pas voulu se laisser faire, rétorquant lui-même depuis son compte personnel.

Nous, on ne parle pas, on fait ! @Orange_France apporte déjà la fibre à + de 60% des foyers français. Et on continue ! https://t.co/K6F0EVCxEB pic.twitter.com/RPHUu2L65S — JF Fallacher (@fallacher) October 17, 2023

Il déclare ainsi qu’Orange a déjà permis, à travers le déploiement du réseau en tant qu’opérateur d’infrastructure, d’apporter la fibre à + de 60% des Français, soit 21 millions de foyers sur les 36 millions éligibles aujourd’hui. Une remarque assez pertinente, contrebalancée cependant par le président de l’opérateur alternatif Netalis, qui apporte quelques précisions aux prétentions de l’opérateur historique. “C’est toujours plus facile quand on possède un actif non-réplicable (le génie civil) dont la grande majorité a été offerte par l’Etat… et qui est désormais, comme le cuivre, une belle rente pour Orange“, rétorque-t-il ainsi.

Le sujet du coût d’utilisation du génie civil loué par Orange est d’ailleurs au coeur d’inquiétudes à l’échelle européenne, l’UE réclame en effet une certaine prudence afin que la hausse du tarif prévue pour l’année prochaine ne se répercute pas sur la facture des abonnés.

