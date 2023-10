Iliad et Free vont-t-ils une nouvelle fois mettre tout le monde d’accord au troisième trimestre ?

C’est officiel, Iliad, la maison-mère de Free dévoilera ses résultats trimestriels le 14 novembre prochain.

Le rendez-vous est pris. Sur son site internet, Iliad annonce son agenda : ses résultats financiers et commerciaux pour le 3e trimestre seront communiqués le 14 novembre prochain.

Comme à l’accoutumée, ce sera l’occasion de se rendre compte si la croissance de Free en France, Iliad en Italie et Play en Pologne se poursuit. Le 6ᵉ groupe télécom européen a accéléré lors des 6 premiers mois de l’année ses gains de parts de marché sur tous ses segments tout en continuant de surperformer dans le secteur européen en termes de croissance du chiffre d’affaires. Cela lui a permis de maintenir un niveau d’investissements soutenu et de renforcer sa structure financière du Groupe. Au 1er semestre, les revenus du groupe de Xavier Niel ont atteint 4,44 milliards d’euros en hausse de 10,4%, (8,0% au 2ème trimestre). Les ventes ont progressé ainsi de 7,7% en France, de 12,2% en Italie et de 17,9%2 en Pologne.

Pour sa part, Free a recruté plus que ses concurrents sur le fixe et le mobile lors du deuxième trimestre en profitant de la stratégie de hausse de prix de ses rivaux. L’opérateur aura a coeur de conserver ce leadership. Meilleur recruteur sur les deux segments en 2022, le FAI prend le même chemin cette année.

Attendues également, les données relatives à Iliad Italia , où dans le secteur mobile il a déjà dépassé les 10 millions d’utilisateurs actifs en mai. Au 2ème trimestre, l’opérateur a comme tous les trimestres depuis son lancement en 2018, maintenu sa position de leader en termes de recrutements de nouveaux abonnés nets sur le Mobile (+267 000) et a enregistré 18 000 nouveaux abonnés nets sur la Fibre.

