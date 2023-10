L’info en vidéo : un nouveau booster payant pour le forfait 2€ de Free Mobile

Si vous l’avez loupé, Free Mobile a lancé un nouveau booster pour son forfait à 2€. Une option payante proposée au nouveaux et abonnés actuels comprenant 1 Go en France métropolitaine, mais aussi 1 Go en Europe et DOM ainsi que les appels illimités, à 2,99€/mois en plus du prix du forfait.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur le nouveau booster 1 Go et appels illimités à 2,99€/mois lancé la semaine dernière par Free Mobile. Moins intéressant que le précédent (5 Go au même prix), il évoluera avec le temps en fonction des offres de la concurrence. Pour ceux qu’ils souhaitent plus de data, on conseille d’attendre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox