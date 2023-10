La Livebox 7 est une “bonne excuse” d’Orange pour augmenter ses prix d’après UFC-Que Choisir

L’association de consommateurs n’est pas vraiment séduite par la nouvelle box de l’opérateur historique, d’autant plus alors que les prix des offres d’Orange augmentent.

UFC-Que Choisir s’est intéressée à la nouvelle Livebox sortie récemment, et en pointe des défauts qui, selon elle, font avant tout de cette Livebox 7 un écran de fumée pour essayer de faire passer une hausse générale des tarifs. Pour rappel la Livebox Max est 2€ plus chère, la Livebox Up a pris un euro et que la période promotionnelle a été réduite à 6 mois contre 12 auparavant.

Elle point évidemment du doigt le fait que l’intégration de la connexion XGS-PON est le seul facteur différenciant le nouveau modèle de sa prédécesseure, avec un gain de débit significatif entre les deux box, mais qui reste assez peu par rapport à la concurrence. L’augmentation du nombre de répéteurs d’Orange mis à disposition est également soulignée, mais pas à l’avantage de l’opérateur historique.

S’ils peuvent s’avérer utile, les conditions pour bénéficier des 3 répéteurs sont assez décourageantes. Il faut en effet payer 10€ de frais d’activation par appareil, mais en plus, il vous faudra étaler vos demandes dans le temps. L’association souligne en effet qu’on peut lire dans les conditions générales de l’opérateur historique qu’après la première demande d’un répéteur, il faut réclamer les deux autres « de manière séparée chaque 72 heures après la demande précédente ». En somme, il vous faudra une semaine pour avoir fait la demande de l’ensemble des appareils visant à booster votre WiFi. ” S’il avait voulu éviter que ses clients ne profitent de ce service, l’opérateur ne s’y serait pas pris autrement” souligne UFC-Que Choisir.

Désabusée, l’association conclut ainsi : “bref, outre le fait de se rapprocher des standards du marché et des performances des box concurrentes, on a un peu l’impression que la Livebox 7 est avant tout une excuse pour Orange de revoir à la hausse certains de ses tarifs“.

