Amazon Prime Video : une nouvelle promo pour le Pass Warner

Si vous souhaitez découvrir la grande variété de contenus proposés par le Pass Warner, l’offre est à moitié prix pendant les trois premiers mois sur Prime Video.

Lancé le 16 mars sur Prime Video, l’offre à 9,99€/mois du groupe Warner Bros Discovery propose notamment les chaînes Eurosport 1 et 2, TCM Cinéma, CNN, Toonami, Cartoon Network, Boomerang, ID mais aussi Discovery Channel, Discovery Investigation, et Discovery Science. S’ajoutent à ces chaînes l’accès à des séries cultes d’HBO, des exclusivités Warner, pour une proposition très alléchante en attendant l’arrivée du service Max de Warner, prévue pour l’été prochain.

Les abonnés Prime Video sont les seuls à pouvoir bénéficier de ce pass, qui est actuellement proposé avec une promotion. Pour toute souscription jusqu’au 29 octobre, les trois premiers mois seront facturés 5€ au lieu de 9.99€. Il s’agit ici d’une offre sans engagement, dont vous pouvez vous désabonner à tout moment. A noter, le Pass Warner est également proposé dans une offre combinée avec le Pass Ligue 1 d’Amazon permettant de suivre le championnat français.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offerte pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution, Pop ainsi que pour les abonnés Freebox Mini 4K ayant lié un forfait Free Mobile à leur offre. Il permet bien sûr d’accéder à Prime Video, disponible sur toutes les Freebox, mais aussi de bénéficier d’une livraison ultra-rapide sur Amazon et d’autres avantages comme une plateforme de streaming musical ou des jeux gratuits.

