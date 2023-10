Just Go, ce nouveau service de la SNCF qui permet de ne pas acheter de billet pour prendre le TER

Depuis ce jeudi, le service Just Go est proposé par la SNCF. En quoi cela consiste ? On vous dit tout.



Depuis jeudi 19 octobre 2023, il est possible de prendre le TER sans avoir à acheter un billet avant. Pour cela, il suffit de s’inscrire depuis l’application SNCF Connect dans l’onglet “offres” ou “billets”, et de cliquer sur “Just Go” comme l’explique Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect & Tech à BFM Business.

Lorsque vous êtes inscrit à ce service, vous n’avez plus la nécessité de prendre un billet. Grâce à Just Go, lorsque vous embarquez dans un train régional, vous vous déclarez dans l’application et vous êtes géolocalisé grâce à votre smartphone. Quand vous descendez du train, même manipulation, il faut le déclarer afin que la SNCF puisse calculer votre parcours. À la fin du mois, vous recevrez une facture à régler pour l’ensemble des trajets effectués.

Quelques petites précisions

Si à la fin du mois, le montant cumulé de vos trajets dépasse le prix de l’abonnement mensuel en vigueur dans votre région, la SNCF vous facturera le prix de l’abonnement. À noter que ce dispositif est éligible aux remboursements proposés par les entreprises dans le cadre des déplacements domicile-travail.

Et si vous oubliez de vous déclarer ? Anne Pruvot explique “on a des mécanismes de rattrapage qui nous permettent de vérifier que vous n’êtes plus sur le parcours du train”. De plus, certains usagers pourraient ne pas adhérer au fait de ne pas connaître le prix de son trajet avant de monter dans le train. “Chaque trajet va être calculé en fonction de la gamme tarifaire régionale, gamme qui est largement communiquée auprès des citoyens. Au contraire, l’offre permet de garantir que le prix maximum payé sera celui de l’abonnement mensuel, un prix largement connu. Au contraire, ça crée de la prédictibilité sur votre budget transport”, explique la responsable de SNCF Connect.

Actuellement en test en Nouvelle Aquitaine, la vocation est de déployer Just Go rapidement dans d’autres régions si ces dernières acceptent le service. Seule l’Île-de-France n’en bénéficiera pas “même si Ile-de-France Mobilités travaille à la mise à disposition numérique de son offre tarifaire et de billets” précise Anne Pruvot.

Source : BFM

