Découvrez les nouveaux films gratuits que va ajouter Free dès vendredi sur les Freebox

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 5 nouveaux films dès demain vendredi

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur les Freebox mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque vendredi, de nouveaux contenus gratuits sont ajoutés. Et cette semaine pour cause de vacances (pour ceux qui ont la chance d’en avoir) un vent de folie souffle sur OQEE Ciné.

Ainsi vous reprendrez bien un peu de Jonah Hill,de Channing Tatum et d’Ice Cube? Le plus difficile sera de choisir lequel est le plus drôle : 21 Jump Street ou 22 Jump Street? Pas besoin de trancher, OQEE Ciné c’est illimité.

Dans le tout aussi déjanté Crazy Kung-Fu, le jeune Sing doit prouver sa valeur pour être accepté dans le Gang des Haches. Mais, quand il affronte des maîtres du kung-fu déguisés en personnes ordinaires, il comprend vite qu’il ne faut pas juger un livre à sa couverture…

Dans la comédie Crise de Mères, les mamans aussi ont le droit de s’amuser pour une fois avec leur amies, si elle peuvent faire confiance à leurs maris pour garder les enfants! Une aventure pour toute la famille au coeur de nos smartphones dans Le Monde secret des Émojis, film d’animation qui donne la parole aux émojis avec les voix de Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur et Caroline Receveur.



