France 3 et France Bleu deviendront bientôt “Ici”

Le projet était évoqué dans les couloirs depuis longtemps, mais c’est maintenant officiel : les marques France 3 et France Bleu vont prendre le nom d’Ici, qui est déjà apposé aux JT de France 3.

Tout regrouper pour nouveau média global de proximité, tel est le projet annoncé en début de semaine par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci et la présidente de Radio France Sibyle Veil.

« Nous officialisons l’union de nos deux réseaux, France 3 et France Bleu, au service d’une offre éditoriale encore plus proche des auditeurs, des téléspectateurs et des internautes. Nous lançons un nouveau média global de la proximité », déclare Mme Ernotte Cunci à Ouest-France, alors que du côté de Radio France, on affirme que « progressivement, nos marques s’effaceront derrière une marque unique ».

Le nom de cette marque n’est pas anodin puisque Ici est déjà le nom des journaux régionaux de France 3 depuis septembre. Le projet va au-delà d’une simple marque, avec une ligne éditoriale commune. Il ne s’agirait cependant pas d’une fusion, “on ne touche pas au statut juridique de nos salariés ou de nos entreprises”. Une feuille de route commune doit être établie au début de l’année prochaine.

Source : Via Le Monde

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox