Nouveau : Free annonce distribuer et offrir le service de presse Cafeyn à tous ses abonnés Freebox

Actualités, sport, culture, science, mode ou automobile, ou encore presse régionale et internationale en temps réel, plus de 2000 journaux et magazines sont ainsi accessibles en illimité. Dans le catalogue on retrouve notamment, Libération, Le Figaro, Le Point, L’Express, Le Parisien, beIN Sports, Stratégies, Science & Vie ou encore Elle, So Foot et RollingStone. Les abonnés Freebox pourront accéder à Cafeyn depuis leur navigateur ou directement depuis l’application disponible sur tous les mobiles et tablettes.