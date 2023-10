Les iPhone mis à jour sans même ouvrir la boîte, Apple y travaille

Une façon de proposer à des acheteurs d’iPhone flambants neufs de passer la phase de mise à jour logicielle et de l’utiliser directement.

Déballer son smartphone, l’allumer, s’attendre à l’utiliser et… patienter le temps d’une longue première mise à jour. C’est un comportement assez fréquent, comme ce fut le cas pour des acheteurs de nouveaux iPhone 15 qui ont du rapidement installer iOS 17.0.1 avant même de commencer à pianoter sur leur smartphone.

D’après un journaliste de Bloomberg, Apple a mis au point un système permettant d’installer une mise à jour d’iOS sans avoir à sortir l’iPhone de la boîte. Un dispositif qui est destiné aux Apple Store et qui fonctionne assez simplement : fixer un appareil sur plusieurs boîtes, qui va automatiquement allumer les iPhone pour télécharger et installer la mise à jour, avant d’éteindre les iPhone.

Un dispositif développé et dont les droits sont détenus par Apple, qui pourrait donc faire en sorte qu’il n’y ait plus besoin de passer par la case mise à jour et de profiter de la dernière version logicielle disponible lors de l’achat de son nouvel iPhone. Il pourrait être mis à disposition de tous les Apple Store d’ici à la fin de l’année.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox