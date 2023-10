Free officialise et détaille deux nouvelles promotions TV pour ses abonnés Freebox

Sur son portail, Free annonce une promotion de 50% sur le pack WB Family de Warner jusqu’au 31 octobre. Le Pack Africain Premium passe à 1€ jusqu’à la fin du mois.

“Profitez de 50% de réduction sur l’abonnement WB Family si vous vous abonnez en octobre. Accédez à un large choix de chaînes et replays pour toute la famille”, a annoncé Free le 16 octobre sur son site internet, confirmant nos informations.

Dans le détail, cette abonnement passe à 2,99€/mois pendant deux mois pour toute souscription avant le 31 octobre. Il comprend 9 chaînes thématiques (Warner TV, Discovery Investigation, Discovery Channel, Warner TV Next, TCM Cinéma, Cartoonito, Cartoon Network, Boomerang+1) et 10 replays (Warner TV, Discovery Channel, Discovery Investigation, Discovery Science, Adult Swim, Cartoonito, Boomerang, Cartoon Network, Warner TV Next, TCM Cinéma). Free annonce que le retour au prix en vifueur de 5,99€/mois sera effectué dès le 1er décembre.

Le bouquet Africain Premium à 1€

Dans le même temps, “pour seulement 1 € en octobre, vous aurez accès à plus de 30 chaînes africaines” avec le bouquet Africain Premium au lieu de 11,99€/mois. Celui-ci donne accès “à une vaste collection de programmes variés. Des séries palpitantes aux films cultes, en passant par des documentaires, des émissions d’actualité et des programmes familiaux”, précise Free.

Parmi les chaînes à ne pas manquer, on retrouve Nollywood TV qui plonge au cœur du cinéma africain, A+ qui propose une sélection de contenus africains de premier plan, notamment des drames, des comédies et des émissions de téléréalité, mais aussi de nombreuses chaînes nationales.

Ce bouquet ne se limite pas aux contenus africains traditionnels puisqu’il vous propose “également des contenus Canal+Original exclusifs en explorant votre coin replay”, indique Free. Le service “+ d’Afrique” est également inclus, à retrouver dans Freebox Replay avec une kyrielle” de contenus qui mettent en valeur la beauté, la culture et le dynamisme de l’Afrique.”

