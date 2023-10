Freebox TV : encore 10 nouvelles chaînes offertes pour tous les abonnés

A l’occasion des TRACE Awards de cette année, l’ensemble des chaînes musicales du groupe sont diffusées en clair jusqu’au 16 novembre prochain.

En plus de Disney Channel pour les abonnés ne disposant pas d’une offre By Canal, les chaînes éditées par le groupe françaisTrace, habituellement proposées dans un pack dédié ou à la carte, sont en clair sur l’ensemble des Freebox. Vous pouvez ainsi découvrir la programmation de chacune d’entre elles, gratuitement et ce jusqu’au 16 novembre prochain, sur Freebox TV mais aussi sur toutes les versions d’Oqee, y compris Web.

Si vous n’êtes pas familier avec Trace, il s’agit de chaînes musicales tournant autour des sons urbains, de la musique venant de divers régions d’Afrique comme le Congo, le Sénégal, le Mozambique… Ou encore d’Amérique Latine avec Trace Latina. Voici l’ensemble des chaînes concernées :

285 – Trace Urban

286 – Trace Caribbean

287 – Trace Africa

288 – Trace Kitoko

289 – Trace Teranga

290 – Trace Gospel

291 – Trace Ayiti

292 – Trace Toca

293 -Trace Vanilla

294 – Trace Latina

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox