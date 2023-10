Free met à jour la fonction “screensaver” des Freebox Révolution et Delta, avec davantage de contenus

La fonctionnalité d’écran de veille sur la Freebox s’améliore avec l’ajout de nouvelles images, de meilleure qualité.

L’année dernière, Free intégrait une nouvelle fonction sur le Player de la Freebox Révolution, et sur le Player de la Freebox Delta-Devialet, à savoir un écran de veille particulièrement évolué. L’opérateur l’a mis à jour en ajoutant de meilleures images et notamment des images qui viennent de Google. Cette fonction d’écran de veille permet de préserver l’cran de votre téléviseur et en même temps de profiter d’un diaporama de photos.

Pour bénéficier des nouvelle images, il vous faudra mettre à jour l’application “Diaporama Screensaver” disponible dans le FreeStore (ou la télécharger si ce n’est pas encore le cas). Pour cela il suffit simplement de vous rendre dans “mes applications”, sélectionner “Diaporama Screensaver” puis cliquer sur “mettre à jour”. Free nous indique qu’il travaille par ailleurs à une solution pour que la mise à jour se fasse automatiquement.

Si vous n’avez pas encore activé l’écran de veille, vous pouvez le faire depuis le menu “affichage” depuis la page d’accueil de votre Player.

Vous pouvez retrouver tous les détails sur cette fonctionnalité, qui vous propose beaucoup d’options de personnalisation.

