Altice annonce porter plainte contre Jean-Jacques Bourdin pour “dénigrements successifs”

Les relations s’enveniment entre l’ancien journaliste vedette de BFM TV et Altice, la maison mère de la chaîne mais également de SFR, et cela se terminera en justice

Altice vient en effet de publier un communiqué dans lequel il explique que “Monsieur Jean-Jacques Bourdin multiplie les attaques publiques et infondées contre son ancien employeur et ses anciens collègues, Altice Media rappelle avoir décidé de cesser toute collaboration en 2022 avec lui à la suite d’une enquête interne approfondie et sans équivoque incluant notamment l’audition de plus de 35 personnes, anciennes et actuelles salariées, anciens et actuels salariés, anciens dirigeants et partenaires de l’entreprise. Cette enquête avait en effet contraint Altice Media à arrêter immédiatement et définitivement ses relations contractuelles avec Monsieur Jean-Jacques Bourdin.”

En cause, les interventions répétées de Jean Jacque Bourdin concernant son ancien employeur, en particulier sur X (anciennement Twitter) en début de mois :

Pub de #BFMTV : « seule chaîne info sous les 60 ans d’âge moyen ». Le mépris absolu. La dictature de la pub. Les + de 60 ans n’ont qu’à regarder ailleurs.excusez vous. — Jean-Jacques Bourdin (@JJBourdin_off) October 2, 2023

Pour Altice s’en est trop et le groupe annonce que “les dénigrements successifs de Monsieur Jean-Jacques Bourdin envers Altice Media, BFM, RMC, ses salariés et dirigeants, feront l’objet des poursuites judiciaires adaptées.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox