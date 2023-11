Orange veut désormais lancer des nouveautés “tous les 6 mois” et change radicalement de stratégie sur l’innovation

Innover en continu plutôt que tenter l’impossible, Orange dévoile sa nouvelle stratégie sur l’innovation après plusieurs échecs.

Exit la volonté de susciter coûte de coûte l’effet « waouh » sur des innovations grand public en impliquant toutes ses troupes trop longtemps pour aboutir parfois à un échec cuisant, Orange change de stratégie en matière d’innovation et veut faire oublier le flop de Djingo, son enceinte connectée et assistant vocal développés avec Deutsche Telekom qui devaient faire de l’ombre à Alexa d’Amazon et ses produits connectés.

Désormais, Orange ira piocher les meilleures idées un peu partout sur la planète et cherchera à innover en continu sans chercher à frapper un grand coup à un moment précis. Près de 6 mois après son arrivée, Bruno Zerbib, nouveau directeur en charge de la technologie et de l’innovation chez Orange, a dévoilé mercredi soir les grandes lignes de la nouvelle stratégie du groupe.

« Il faut arrêter avec le stigmate du “not invented here”» , a-t-il d’abord lancé en promettant des nouveautés « tous les six mois » ainsi qu’un recentrage sur le service et l’expérience client, la « plateformisation des télécoms », soit la vente de services sur abonnement “comme chez AWS ou Google” mais aussi la cybersécurité.

L’idée d’Orange est d’innover sur son coeur de métier à savoir les réseaux et le cloud. Les modèles de langage dans l’IA créent également “des opportunités extraordinaires pour des innovations chez nous. On a basculé dans une nouvelle ère”, a également partagé Bruno Zerbib. Dans l’IA générative, le groupe songe d’avantage à personnaliser ChatGPT pour ses clients BtoB plutôt que d’inventer un concurrent féroce. Mais l’enjeu est important, encore plus depuis quelques jours et le lancement par Xavier Niel, fondateur d’Iliad (Free) , Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, de Kyutai, le 1er laboratoire d’initiative privée européen dédié à la recherche ouverte en intelligence artificielle. Celui-ci s’appuiera sur la la plus grande de puissance de calcul déployée sur les continents pour les applications IA.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox