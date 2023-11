Après une hausse importante des prix, Bouygues Telecom offre 2 mois d’abonnement sur certaines offres Bbox

Une nouvelle opération séduction est lancée chez Bouygues Telecom, qui marche dans les pas d’Orange en proposant 2 mois offerts sur ses offres Bbox les plus onéreuses.

C’est les fêtes alors les cadeaux sont de sortie. Après avoir drastiquement augmenté ses tarifs en faisant passer la période de promotion sur ses offres avec engagement à 6 mois au lieu de 12, Bouygues Telecom cherche à séduire en offrant tout simplement 2 mois d’abonnement pour toute souscription à une offre Must ou Ultym, jusqu’au 25 décembre. Cette promotion n’est pas proposée sur l’offre d’entrée de gamme Bbox fit et est uniquement disponible sur le site web.

Une stratégie déjà observée chez Orange pour le Black Friday. L’offre est valable pour toute nouvelle souscription et permet ainsi le remboursement des deux premiers mois d’abonnement sur demande. Il est par ailleurs nécessaire de réaliser la demande en utilisant un coupon dédié et en suivant la procédure indiquée par l’opérateur. À noter, il s’agit d’un remboursement par virement bancaire et non pas sur facture.

En prenant en compte le remboursement, sur une offre Bbox Must par exemple proposée à 26.99€/mois pendant six mois puis 42.99€/mois, vous pourrez réaliser une économie de 54€ environ sur la première année. Pour la Bbox Ultym, l’économie s’élève à 64€ à l’année, les deux offres étant uniquement proposées avec un engagement d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox