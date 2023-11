Abonnés Freebox : Free lance de nouvelles promos sur les Smart TV Samsung, jusqu’à 200€ d’économie sur plusieurs modèles

La fin des Black Free Days ne signifie pas l’arrête des offres promotionnelles pour les abonnés Freebox. La boutique dédiée aux Smart TV Samsung propose plusieurs bonnes affaires sur divers modèles.

Depuis votre espace abonné, dans la section TV, vous pouvez retrouver la boutique dédiée à l’achat de téléviseurs connectés Samsung et plusieurs offres ont été lancées aujourd’hui. Elles concernent des téléviseurs OLED, QLED ou UHD, ce qui vous laisse le choix.

Le seul modèle OLED de Samsung proposé par Free (S90C) est ainsi proposé avec une offre de remboursement sur demande de 200€, disponible jusqu’au 9 janvier prochain. Il faudra compter 779€ à la commande puis 32.99€/mois pendant trente mois, mais vous pouvez à tout moment terminer le paiement.

Pour des modèles QLED, vous pouvez bénéficier d’une remise de 200, 100 et 50€ immédiatement appliquée sur les modèles Q60C des tailles suivantes : 85, 75 et 55 pouces. Si vous cherchez un modèle moins onéreux, vous pouvez vous tourner vers les modèles UHD (CU7105), deux d’entre eux (85 et 65 pouces) bénéficient respectivement d’une remise immédiate de 200 et 100€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox