Free met à jour son application Freebox – Espace Abonné sur iOS pour une meilleure expérience utilisateur

L’opérateur prévient désormais ses abonnés Freebox quand ils utilisent leur application de gestion de compte sans connexion internet.

Dans une nouvelle version 1.5.1, l’application officielle Freebox – Mon Espace Abonné se peaufine un peu plus sur iOS. Les développeurs ont annoncé le 30 novembre avoir ajouté “un message d’erreur lorsque le smartphone n’est pas connecté à internet” dans l’optique perpétuelle d’améliorer l’expérience utilisateur.

Récemment, une rubrique “Actualités Free” a fait son apparition dans l’application pour retrouvez toutes les infos sur ses offres et produits.

L’application Freebox Mon Espace Abonné ne cesse donc d’évoluer. Elle permet également à tout moment de gérer et comprendre ses factures, de vérifier et modifier ses informations personnelles, ou encore de partager d’accéder à ses codes Wi-Fi. La rubrique Assistance permet d’accéder à Free Proxi et ainsi discuter avec un conseiller de proximité par messagerie. Il est également possible d’acheter une Smart TV Samsung ou de commander un répéteur WiFi.

