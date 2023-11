Le navigateur web de Samsung débarque sur Windows

Le navigateur web de Samsung disponible sur ses smartphones se décline dans une version pour Windows.

Samsung Internet arrive sur les pc Windows. Proposé nativement sur les smartphones Samsung, le navigateur web du fabricant coréen veut s’ouvrir à d’autres plateformes.

Cette version de Samsung Internet est disponible sur les appareils tournant sous Windows 10 et Windows 11 et devra se faire une place parmi les navigateurs de Google, Microsoft et Mozilla. Samsung Internet est basé sur Chromium et partage donc plusieurs fonctionnalités avec Google Chrome comme les thèmes clair et sombre, un bloqueur de publicités et aussi d’un mode de navigation privée. Cependant, on recense quelques manques chez le navigateur de Samsung comme une synchronisation incomplète entre la version Android et la version Windows. Malgré la possibilité de connecter son compte Samsung, seuls l’historique de navigation, les signets, les pages enregistrées et les pages ouvertes sur mobiles, sont synchronisés avec la version Windows. Pour le moment, la synchronisation des mots de passe ne suit pas le mouvement.

Comme le constatent nos confrères de 01 Net, même si la page Samsung Internet est disponible depuis le Microsoft Store, ils n’ont pas réussi à l’installer sur leurs ordinateurs. De plus, le navigateur de Samsung ne peut être trouvé uniquement via ce lien pour le moment. On peut donc penser que Samsung Internet n’est pas encore disponible sur l’hexagone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox