Free lance de nouveaux services dont Oqee Ciné sur les Smart TV Samsung de ses abonnés Freebox

Oqee, l’interface TV de Free permet à présent de retrouver des services VOD proposé en direct par le FAI sur les TV connectées de Samsung mais aussi OQee Ciné et ses 500 films et séries gratuits. D’autres améliorations sont au programme.

L’application Oqee by Free a intégré ce mois-ci des plateformes de vidéo à la demande sur Samsung TV. Les abonnés Freebox peuvent ainsi désormais retrouver tous les contenus Filmo VOD, Filmo Abonnement, Insomnia, Explore, Kitchen Mania et Frissons extrêmes. Par ailleurs, Oqee Ciné, le service d”AVOD de Free proposant gratuitement plus de 500 films et séries, est à présent disponible dans l’application.

Dans une nouvelle mise à jour 1.7 déployée le 23 novembre, les développeurs ont intégré un nouveau design pour les pages détails. La taille des logos des chaînes sur les vignettes de programme a été par ailleurs augmentée pour offrir une meilleure lisibilité. L’opérateur a également apporté des corrections sur le chevauchement d’affichage entre le badge “En direct” et le temps affiché lorsqu’on revient en arrière dans un programme.

Oqee sur Smart TV Samsung est disponible pour tous les abonnés Freebox détenant un appareil compatible (sous Tizen OS 4 ou version supérieure et un modèle datant de 2018 ou plus récent). Pour s’assurer que votre téléviseur est bel et bien compatible, vous pouvez lire notre article vous indiquant la marche à suivre.

