Totalement Fibrés : la Freebox V9 pour 2023 ça sent le sapin, SFR joue avec ses chiffres, etc…

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur l’actualité de Free Mobile et un partenariat avec Google, et des évolutions d’Oqee sur différents supports. Dans le Free Fight de la semaine, nous donnerons nos pronostics sur la sortie de la Freebox V9, fin 2023 comme prévu ou en 2024 ?

Vous pourrez aussi retrouver vos rubriques préférées comme le Up and Down, SFR a gonflé ses chiffres sur le mobile, nous lui infligeons un carton rouge. Totalement Fibrés c’est aussi l’occasion de répondre à toutes vos questions en direct.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox