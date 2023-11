Grok, le rival de ChatGPT créé par Elon Musk sera lancé la semaine prochaine

Grok débarque la semaine prochaine, mais il ne sera pas proposé gratuitement.

Elon Musk ajoute une corde à son arc avec Grok. Le robot conversationnel propulsé à l’intelligence artificielle sera proposé aux abonnés Premium+ de X dès la semaine prochaine.

Grok fonctionne comme ChatGPT mais propose un aspect unique. L’IA d’Elon Musk apprend des milliards de posts sur X utilise les données du réseau social en direct. Le robot conversationnel sera disponible dans un onglet dédié. Comme l’a annoncé Elon Musk, Grok sera d’ironiser et de faire de l’humour. Petit plus par rapport à ces concurrents, Grok sera capable de répondre à des questions un peu plus osées.

Les utilisateurs pourront donner leurs avis sur les réponses de l’IA et ils pourront proposer des réponses idéales pour améliorer Grok progressivement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox