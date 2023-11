En images : Free Mobile chausse les skis pour une intervention sensationnelle sur un mont alpin

Le travail de technicien télécom peut s’avérer très sportif et glissant en hiver. Il est préférable de savoir skier quand une intervention a lieu en montagne. Mais le panorama offert vaut bien le planté de bâton.

A couper le souffle, les fans d’antennes mobiles parleront de “telcoporn”, quand au contraire d’autres déploreront une pollution visuelle en milieu naturel d’exception.

Le 22 novembre, une intervention en altitude a eu lieu sur des antennes de Free Mobile situées sur le Mont Bisanne, une montagne dans les Alpes qui s’élève à 1 941 mètres d’altitude et constitue le point culminant de la station de sports d’hiver des Saisies.

“Après une traversée en ski, les techniciens Jocelyn, Jean-François et Raphaël ont pu intervenir et sont également montés au pylône. L’intervention a permis de remettre en fonction une fréquence 4G suite à un changement d’un équipement antennaire”, explique le compte X officiel Free_1337. Un enneigement trop important et la fermeture des remontées mécaniques jusqu’à mi-décembre avaient empêché dans un premier temps l’opérateur d’intervenir. Le seconde tentative a finalement été plus fructueuse.

Lors de perturbations neigeuses, les réseaux des telcos sont souvent soumis à rude épreuve. Les équipes techniques bravent chaque hiver le froid pour rétablir la connexion ou effectuer une maintenance. Parfois les antennes sont recouvertes de neige et de glace empêchant tout signal. Pour éviter des interventions de dégivrage, Free Mobile installe depuis près d’un an des Faisceaux Hertziens équipés d’un système antigel chauffant autonome qui se déclenche dès que la température passe en dessous des 5°C et s’arrête lorsqu’elle dépasse les 7°C.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox