SFR et Bouygues Telecom dans les starting-blocks pour lancer la nouvelle 5G standalone et les services associés

L’activation du coeur de réseau 5G de SFR et Bouygues Telecom se précise.

Afin de permettre une utilisation optimale aux industriels, la 5G standalone apparaît aujourd’hui primordiale. Tous les opérateurs en parlent mais personne n’en profite encore car pour l’heure, la 5G proposée en France repose sur un coeur de réseau 4G, ses performances sont encore trop limitées notamment en matière de latence.

En 2022, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont pourtant tous annoncé à tour de rôle une activation en 2023, en partenariat avec Nokia pour les deux premiers et Ericsson pour le dernier. De son côté, Free Mobile a récemment indiqué mener des tests, suivra l’attente de l’autorisation de l’ANSSI, “une procédure qui peut être longue et complexe”.

La fin de l’année approchant à grands pas, le déploiement du coeur de réseau 5G promis par les opérateurs pourrait finalement être repoussé en 2024. Cela semble le cas pour SFR qui indique désormais dans son calendrier le lancement l’année prochaine de “nouveaux services” avec sa 5G autonome. De son côté, Bouygues Telecom continue d’assurer prévoir une mise en service progressivement d’ici fin 2023.

“Au sein de nos data centers, les technologies qui feront fonctionner le cœur de réseau 5G sont comparables à celles utilisées par les grands acteurs d’Internet, et reposent sur les technologies du cloud. Il fonctionnera avec des systèmes à base de micro-services hébergés dans des conteneurs sur des infrastructures virtualisées, très communs dans le monde du cloud. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’intelligence 5G du réseau va aller beaucoup plus loin dans la virtualisation des infrastructures et que les univers technologiques du web et du mobile seront de plus en plus convergents avec le passage à la 5G standalone”, explique l’opérateur.

Calendrier 5G de Bouygues Telecom

Pour sa part, si SFR ne détaille pas la nature de ces futurs services, on pense à l’activation de nouvelles fonctionnalités telles que le découpage de réseau, à savoir le slicing. En décembre 2022, SFR a réalisé les premiers tests de cette technologie. Cette technologie permet d’allouer les ressources sur plusieurs sous-réseaux. Chacun de ces “slices” peut ainsi être isolé et géré de manière indépendante, permettant ainsi d’apporter une qualité de service spécifique en fonction des besoins réels et ce de manière sécurisée. Le premier test a ainsi été réalisé en conditions réelles sur l’Altice Campus, avec les équipes média du groupe :“Ce cas d’usage, essentiel pour les journalistes reporter d’image (JRI), consiste à préserver les débits montants nécessaires aux reportages en direct. Un slice leur a été réservé en fonction de leurs besoins, et ce, en simulant des conditions de fortes sollicitations radio”, annonçait l’opérateur fin 2022.

SFR et son réseau mobile

Aujourd’hui, SFR revendique couvrir 66% de la population en 5G avec plus de 10 000 sites en novembre selon les chiffres actualisés de l’ANFR, dont plus de 7000 supports dans la bande 3,5 GHz laquelle apporte plus de débits. Dans le même temps, l’opérateur confirme l’extinction de son réseau 3G en 2026 et 3G en 2029.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox