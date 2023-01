SFR annonce le déploiement de son coeur de réseau 5G avec Nokia en 2023

La 5G des opérateurs atteindra sa pleine puissance cette année. Nokia fait aujourd’hui figure d’équipementier de premier choix.

La 5G standalone approche à grands pas. En 2023, la cinquième génération de téléphonie mobile ne reposera plus sur un coeur de réseau 4G, mais bel et bien 5G. De quoi diminuer au maximum la latence et gagner en débit. Tout comme Orange et probablement Free, SFR développera son cœur de réseau 5G SA avec Nokia, annonce-t-il ce 25 janvier. Bouygues Telecom a pour sa part signé un partenariat avec Ericsson.

Le géant finlandais accompagnera également la filiale d’Altice sur le déploiement d’un réseau mobile privé 5G au travers de la solution de bout en bout Nokia Digital Automation Cloud 5G, laquelle permet aux clients désireux de travailler en environnement mobile fermé de bénéficier d’un réseau indépendant du réseau mobile de SFR.

SFR proposera également une solution réseau mobile privé « Hybride » pour les clients souhaitant “bénéficier à la fois d’une architecture isolée (forts besoins en latence, débits ou sécurité), et d’une architecture virtuelle pour les besoins des employés qui souhaiteraient une couverture nationale”.

En parallèle, son service de Network Slicing 5G testé en conditions réelles avec Nokia, va devenir plus concret avec le coeur de réseau 5G. Ce dernier consiste à préserver les débits montants nécessaires aux reportages en direct pour les journalistes reporter d’images . “Un sous-réseau, leur est réservé en fonction de leurs besoins, et ce, en simulant des conditions de fortes sollicitations radio. Cette nouvelle architecture, qui permet d’apporter une qualité de service spécifique en fonction des besoins critiques, en temps réel et de manière sécurisée”, explique SFR.

SFR es aujourd’hui le premier opérateur national en nombre de supports 5G 3.5 GHz, l’opérateur compte 5 622 sites techniquement opérationnels.

