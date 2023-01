Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : le WiFi des Freebox s’affiche, Orange essaie et échoue…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

24 Janvier 1984 : Le premier Macintosh

L’ordinateur mythique d’Apple a débarqué il y a maintenant 39 ans de cela sur le marché. Le “Big Blue” est alors présenté comme un appareil qui pourrait révolutionner le marché, dont la qualité est même reconnue par Bill Gates à l’époque. Si depuis, Apple est devenue le synonyme de super puissance économique, au 24 janvier 1984, c’était encore un combat à la David contre Goliath qui se présentait pour la firme de Cupertino.

Côté design, Apple a quand même fait du chemin… Mais Hello à toi aussi, petite révolution en boîte !

25 janvier 2011 : Orange rachète Dailymotion

Dailymotion a longtemps souhaité être le réel concurrent au géant YouTube et à ses débuts, au niveau français, ça marchait. C’est sur cette plate-forme que de nombreux vidéastes ont réalisés leurs premières expériences avant de migrer sur YouTube pour devenir des stars du net (par exemple Cyprien et Norman qui font partie des cadors français ont commencé sur Dailymotion). Et Orange, le 25 janvier 2011, a racheté 49% de la plateforme en espérant relancer la machine… sans réel succès. Pas de chance.

26 janvier 1926 : Première retransmission publique en direct de la télévision

“It’s a live ! “, c’est en effet il y a maintenant 97 ans que la première diffusion d’un programme télévisuel a été réalisée. Il s’agissait d’une séance londonienne dédiée aux membres de la Royal Institution, le 26 janvier 1926. L’écran diffusait ainsi une retransmission sous la forme d’une image en 30 lignes, sur laquelle était discernable la silhouette d’un personnage situé dans la pièce annexe. C’est la naissance de la télévision, même s’il reste encore beaucoup de chemin à faire avant d’arriver à nos centaines de chaînes en direct.

Ici l’inventeur écossais John Logie Baird posant à côté de son invention.

28 janvier 2015 : Free dévoile enfin une carte complète de ses bornes interactives

On a tendance à l’oublier, mais pour trouver une borne où s’abonner à Free Mobile, il fallait bien connaître ses adresses ! Jusqu’au 28 janvier 2015, ces dernières n’étaient trouvables que sur des plateformes éditées par les différents distributeurs, sans qu’une carte soit mise en place chez Free. Cela tombe bien, l’opérateur a depuis rectifié le tir et lançait ce jour sa nouvelle carte officielle, reprenant la quasi-totalité des 898 bornes déployées à l’époque. Elle a depuis été fusionnée avec celle des boutiques de l’opérateur.

28 janvier 2015 : lancement de la Bbox Miami

Une Bbox bien connue des français fête son anniversaire cette semaine : la Miami. Présentée en décembre 2014, cette première box “de nouvelle génération”, intégrant le service d’exploitation Android TV était enfin disponible pour les abonnés Bouygues Telecom souhaitant migrer.

Le décodeur se distinguait donc, non seulement avec l’accès aux applications Android, mais aussi avec sa connectivité Bluetooth, sa petite taille, sa compatibilité native avec Chromecast.. Une nouveauté qui arrivait juste avant la première box sous Android de Free : la mini 4K.

28 janvier 2021 : pas d’accord entre Orange et Free pour la 5G

A l’issue des enchères 5G qui se sont déroulées en octobre 2020, Orange et Free avaient annoncé avoir engagé des discussions dans la perspective de trouver un accord de partage de réseau mobile. Mais celles-ci ont pris fin, annonçait l’opérateur historique le 28 janvier 2021. De quoi mettre fin à une potentielle idée de mutualisation des réseaux 5G entre les deux opérateurs.

29 janvier 2018: Free lance une fonctionnalité bien pratique

Une nouvelle fonction qui a carrément été intégrée sur le server de la Freebox Pop : un QR code pour se connecter au WiFi simplement. Le 29 janvier 2018, l’opérateur de Xavier Niel lançait en effet une nouvelle mise à jour de ses servers mini 4K et Révolution permettant de créer des accès “invités”, directement depuis son interface Freebox OS ou depuis l’application Freebox Compagnon. Le principe était tout simple et n’a pas changé depuis : créer un code de connexion simple à scanner avec votre smartphone, avec la possibilité de limiter la durée durant laquelle l’appareil aura accès à votre réseau.

Il n’y avait plus qu’à l’afficher sur votre smartphone, sur votre ordinateur ou même imprimer ce QR Code sur une feuille de papier pour la distribuer aux invités en ayant besoin. Il est désormais possible d’en créer un facilement depuis votre application Freebox Connect.

