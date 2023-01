SFR arrêtera sa 2G en 2026 et sa 3G deux ans plus tard

Un an après Orange, SFR est le deuxième opérateur à annoncer la fin de sa 2G et 3G dont les fréquences seront réallouées vers ses réseaux 4G et 5G.

La fin de deux générations de téléphonie mobile approche. Si Orange prévoit une extinction de la 2G d’abord, en 2025, puis de la 3G en 2028, SFR annonce aujourrd’hui son intention de réallouer dans les prochaines années les radiofréquences de ses réseaux 2G et 3G vers sa 4G et 5G. “Cette opération permettra d’apporter plus de débit et d’améliorer encore la réactivité et la qualité de la voix grâce à la généralisation de la VOLTE. Plus intelligentes et plus sécurisées, ces dernières technologies sont également plus efficaces en matière de consommation énergétique”, indique l’opérateur au carré rouge.

Lancés en 1991 et en 2000, ses réseaux 2G et 3G, cesseront d’être opérés par SFR respectivement fin 2026 et fin 2028 . S’agissant du marché des objets connectés. SFR a anticipé cette évolution en commercialisant en septembre dernier, le LTE-M (Long-Term Evolution for Machines). “Ces technologies en 4G prennent d’ores et déjà le relais des précédentes (en 2G-3G). SFR accompagnera par ailleurs ses clients particuliers comme professionnels qui n’ont pas encore accès aux technologies les plus récentes, le calendrier permettant d’anticiper cette modernisation dans un cycle naturel de renouvellement”.

Cette décision n’est pas anodine, notamment pour le secteur professionnel à l’heure où des millions d’appareils connectés (ascenseurs, appels d’urgence automatique, distributeurs de billets…) utilisent encore ces réseaux vieillissants. En mars 2022, Bouygues Telecom a pour sa part adresser un appel à l’Arcep ou la DGE (Direction Générale des Entreprises) pour organiser le sujet. L’opérateur prônait une concertation avant un lancement à l’échelle nationale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox